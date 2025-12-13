果たして来季も笑顔を見せられるか。【これが俺の生きる道】中日についてオレが思うことを言っちゃおう。一向に補強もせず、本当に勝ちたいのだろうか12日に中日の郄橋宏斗（23）が契約更改を行い、8000万円アップの年俸2億円にサイン。大幅増を勝ち取り、「もっとできたのではと思いもあるけど、1年間ローテを守ってくれたと評価してもらいました」と、笑顔を見せた。入団6年目で年俸2億円到達は、中日では2004年の福