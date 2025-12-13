ÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ÖCEO¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î¡Ö2025Ç¯À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤¬7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÁÅýÅª¶¯Âç¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ë½ç°Ì¤À¡£CEO¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÉ¾²Á¤ÇÀ¤³¦190¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¢§À¯¼£Åª°ÂÄêÀ­¢§·ÐºÑÅª±Æ¶ÁÎÏ¢§¹ñËÉÍ½»»¢§Éð´ïÂÎ·Ï¢§¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ±ÌÁ¢§Ê¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¢§·³»öÎÏ¤Î7¹àÌÜ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï94¡¥18ÅÀ¤ò¼õ¤±¡¢7ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£1°Ì¤Ï95¡¥36ÅÀ¤ÎÊÆ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤ÏÊÆ