¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØTAGRIGHTºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°7¡§30¡ÁÁ°10¡§25¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¡ØTAGRIGHT