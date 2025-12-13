Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î18Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öÉ×ÉØ¤äÎø¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö±£¤·»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈëÌ©¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤ÈëÌ©¤Î1¤Ä2¤Ä¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÎ¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ò¤­¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³