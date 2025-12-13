¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤Î¡ÖStray Kids World Tour¡ÒdominATE¡Ó¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖdominATE¡×¤Ï¡¢¡ÖTOP TOURS 2025¡×¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê24Ç¯10·î1Æü¡Á25Ç¯9·î30Æü½¸·×´ð½à¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹â½ç°Ì¤Î10°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅÅ»Ò¿·Ê¹¤Ï13Æü¡Ö¹á¹Á¤È¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«5ÅÔ»Ô¡¢ËÌÊÆ10ÅÔ»Ô¡¢²¤½£6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·×31²ó¤Î¸ø±é