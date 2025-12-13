¡Ö12·î13Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¡ª1874¡ÊÌÀ¼£7¡ËÇ¯12·î13Æü¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿Êý¤ò·»¡¦»Ð¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÀÀ¯´±»ØÎá¢¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÂÀÀ¯´±¤È¤ÏÌÀ¼£½é´ü¤ÎÀ¯ÉÜÃæ¿õµ¡´Ø¡£1885¡ÊÌÀ¼£18¡ËÇ¯12·î22Æü¤ËÆâ³ÕÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î©Ë¡¡¦»ÊË¡¡¦¹ÔÀ¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÀ¸»þ´Ö¤Ç·»Äï¡Ê»ÐËå¡Ë¤Î½çÈÖ¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤ÎÂÀÀ¯´±»ØÎá¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÄï