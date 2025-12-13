¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¾Æ¤­²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ØN.Y.C.SAND(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¥µ¥ó¥É)¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥¹2ÉÊ¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç12·î16Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØN.Y.C.SAND¡Ù´Æ½¤¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¡É¤È¤·¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Î½÷À­¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖN.Y.C.SAND ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó N.Y.¥­¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖN.Y.C.SAND N.Y.¥ê