¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤Î±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È12Æü¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç»àµî¡¢98ºÐ¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£27Ç¯¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¼¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£µ­¼Ô¤äµÓËÜ²È¤ò·Ð¤¿¸å¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£72Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼êÃÄ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥²¥ê¥é¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥Æ¥í»ö·ï¤Î¿¿¼Â¡×¡Ê99Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¡Ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò¶¦Æ±