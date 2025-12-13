»³·Á·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°7»þ35Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÁ°ÅÄÄ®¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ç¤ÏÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤ÇÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£