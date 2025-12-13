WED¤Ï12·î8¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥·¡¼¥ÈÇã¼è¥¢¥×¥ê¡ÖONE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤È¤á 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥ï¥ó¤¯¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¡ÖONE¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ª¶â¤ÎÁí³Û¤ä¤â¤Ã¤È¤â¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¢Â¾¤Î¡ÖONE¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤Êª¾ðÊó¤Ê¤É¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤­¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¡ÖONE¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È