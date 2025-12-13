iPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤Æ¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤ÎºÙË¦¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿´Â¡¤Î¼å¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÃíÆþ¤·¤Æ½Å¤¤¿´Â¡ÉÂ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëHeartseed¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿10Îã¤Î¼£¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¶Ú¤ÎÆ°¤­¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÆÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿1Îã¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ä±þÂç³Ø°å³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÊ¡ÅÄ·Ã°ì°å»Õ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Heartseed¼Ò¤Ï12Æü¡¢Åê»ñ²È¤à¤±¤Ë¼£¸³¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê