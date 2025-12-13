¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤âßê¤á¤¤¤¿¾Ð´éßê¡Ê¤­¤é¡Ë¤Ó¤ä¤«¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£12·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®¤Î¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¡×¤Ç¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¼çºÅ¡ØELLE¡Ê¥¨¥ë¡Ë¥·¥Í¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿ËÌÀî¤ÏÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£