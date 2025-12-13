³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ëºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤¬12·î14Æü¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ÁÃ«¤¬¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°úÂà»î¹ç¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿¡Ë¡þ¡þ¡þÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â