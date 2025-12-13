¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´¹ñ121Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ³÷À¸ÆüÌî¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼¢²ì¸©³÷À¸·´ÆüÌîÄ®¤Ë¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö³÷À¸¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡Ö¥ì¥¹¥­¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ HOTEL R9 The Yard ³÷À¸ÆüÌî  ³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯1·î10