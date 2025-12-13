¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¡×¤È¡¢2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ303BOOKS¤è¤êÈ¯Çä¡£¤ªÉ÷Ï¤·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹­¤¬¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿°ìºý¤¬ÅÐ¾ì¡£ 303BOOKS¡Ö¤É¤Ã¤Ý¤ó¡ª¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×  È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÆü¡Ë²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)ºî¡§°ËÆ¦¸«¹áÉÄ¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê