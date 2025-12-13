¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Î·æºî¥¯¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ø¥Òー¥È¡ÙÂ³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯8·î¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þー¤¬ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ø¥Òー¥È2¡Ù¤Ï¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¥á¥°¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥Êー¤¬¼¹É®¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯±Ç²è²½¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é7Ç¯Á°¤ÎÁ°Æüëý¤È¡¢±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ä¾¸å