¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¸ÀÍÕ¤ò¿äÍý¤¹¤ë¡Ö¤³¤È¤Ð¥¯¥¤¥º¡×¡£°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤â¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È°ìµ¤¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ¾´¶ÎÏ¤È¸ì×ÃÎÏ¤Ç¡¢¢¢¤ËÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¢¢¤Ä¤±¤ª¢¢¢¢¢¢¤Þ¤Ä¢¢¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤«¤¶¤êÀµ²ò¤Ï¡Ö¤«¤¶¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤â¡Ö¤«¤¶¤ê¡×¤ò´Þ¤à