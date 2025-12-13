Vogue's 55 Best Dressed People of 2025¤ËÁª½Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVogue¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¤Î1¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤ÎÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£»³ËÜ¤Ï7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÇò¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¡ÖVogue¡Çs 55 Best Dressed People of 2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î¡ÈÃå¤³¤Ê¤·¡É55¿Í¤òÁª½Ð¡£