ÇÐÍ¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÇ¼ÎÎ¥Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö´ïÍÑ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×Åí°æ¤«¤ª¤ê¤¬¼«¿È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¼êºî¤ê¤Î¥ê¥ó¥°Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼Ä´¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ø³«¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤