¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)¥½¥·¥¨¥À 1-2(Á°È¾1-0)¥¸¥í¡¼¥Ê<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥½]¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(35Ê¬)[¥¸]¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥Ï¥ó¥³¥Õ2(76Ê¬¡¢84Ê¬)<·Ù¹ð>[¥½]¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë(74Ê¬)[¥¸]¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë(60Ê¬)¡¢¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò(79Ê¬)´Ñ½°:26,122¿Í¨¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï·èÄêµ¡°ï¤Ë¼ºÅÀ´ØÍ¿¡Ä¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ