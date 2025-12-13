「レースで勝って、泣きました」――調教師・大竹正博さんが涙したのは、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）のレースシーンでの一幕だ。馬のことを最優先に考え、G?勝利後にも涙を流したことのない“職人気質”の大竹さんが、思わず涙する「人間ドラマ」がそこにはある。【写真で見る】最終話、“運命”の有馬記念の結果は？・・・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』場面写真この道19年。美浦トレーニングセンター所属