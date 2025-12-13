³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÍèÇ¯¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë2027Ç¯Â´¶È¸«¹þ¤ß¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¡¢Âç³Ø±¡1Ç¯À¸(Í­¸ú²óÅú¿ô1Ëü5492·ï)¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20Ç¯Á°¡¢10Ç¯Á°¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÈÈæ³Ó¡¢¿Íµ¤¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¿ä°Ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ ¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û10Ç¯¤Ò¤ÈÀÎ¡Ä³ØÀ¸¤Î¿Íµ¤¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½ 20Ç¯Á°¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¡£Á°¸å¤â´Þ¤á¤ë¤È2006～08Ç¯¤Ë3Ç¯Â³¤±¤Æ1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¥È