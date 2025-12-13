見慣れない珍しい形のUSBハブが、なんとダイソーで販売されていました。超コンパクトサイズで省スペースで使えるのに、3つのUSBポートが付いていて作業が捗る優れもの！ストラップも付属しているので、紛失を防げるのもありがたいです。価格は330円（税込）！これには家電屋さんも大号泣レベル…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Type-A 3in1 USB HUB価格：￥330（税込）本体サイズ（約）：幅18mm×高さ23mm×長さ56mmス