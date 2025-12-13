東京都交通局は、日暮里・舎人ライナーの混雑緩和に向けた朝の直行バス実証運行を12月22日から2026年3月27日まで実施する。江北駅前から西日暮里駅前、日暮里駅前へ向かう直行便として運行する。発車時刻は午前7時、7時25分、7時45分。民間貸切バスを借り上げて運行し、所要は約30分を見込む。運行は平日のみ。開始日は関係者調整で変更となる可能性がある。乗車には専用の利用者証が必要。対象は見沼代親水公園・舎人・舎人公園・