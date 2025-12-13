生活感が出がちなアイテムに通すだけで、雰囲気がぱっと明るくなるかわいいカバーをセリアで発見！シフォン素材の軽さや色合いの柔らかさが乙女心をくすぐります♡コードを通せば自然なくしゅっと感が出て、華やかな印象に。飾りのリボンもアクセントになり、見た目の愛らしさ抜群◎ちょっとしたアレンジにもぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コードソックス シフォン価格：￥110（税込）サイズ（約）