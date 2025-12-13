1965（昭和40）年代、次々と都内を走る路面電車が廃止されてゆくなかで、唯一残された「都電荒川線」。“東京さくらトラム”の愛称でも知られ、三ノ輪橋停留場（荒川区南千住）と早稲田停留場（新宿区西早稲田）を結ぶ12.2Kmの路面電車だ。その早稲田停留場から厩橋停留場（うまやばし・ていりゅうじょう／台東区蔵前）までを結んでいた都電39系統が渡っていた橋があった。この橋は「白鳥橋（しらとりばし）」といい、2024年（令和