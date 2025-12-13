お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは12月12日、自身のInstagramを更新。息子の後ろ姿を披露し、発語について明かしました。【写真】南明奈の息子の背中ショット「最初の2語文の感動は凄いですよね」南さんは「うちの息子くんは発語はスローペース」とつづり、1枚の写真を投稿。公園と思われる場所にある遊具の階段を上る息子の愛らしい後ろ姿です。さらに息子の発語についても「『パパ、ママ』を言える