子どもがいるから大変な毎日だけど、そのしんどさを癒してくれるのもまた子ども。子どもの些細な言動に笑ってしまったり、感動したり……そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。【漫画】『わが家のネタ帳コントすぎる姉弟の日常』を第1回から読むイラストレーター・naoさんは2児の母。娘は、ときどき親よりも大人な発言をして「人生何周目？」と思わせることもある、家族思いのお姉ちゃん。お姉ちゃん大好きの弟は