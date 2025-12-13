エイズの流行をもたらしたのは誰か？感染症の「ゼロ号患者」を突き止めることはきわめて困難であり、それはスティグマを生むだけの行為にすぎない（写真はイメージです）。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第156話「エイズをアメリカ合衆国に持ち込んだ男」というレッテルを貼られたひとりの男がいる。その名はガエタン・デュガ。のちに、それが明確な誤りであることは科学的に証明されるのだが、なぜそのような