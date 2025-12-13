田口が現状維持で契約更改、来季が3年契約の3年目となるヤクルトの田口麗斗投手が12日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸1億7500万円（金額は推定）でサインした。来季が3年契約の3年目となる。交渉の席では球団に要望などを述べるケースが多いが「なしにしようと思って」と笑顔。その理由は、オフにウインターリーグに参戦したプエルトリコでの経験があった。今季は36試合で1勝1敗11ホールド、防御率2.7