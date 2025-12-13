サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１２日、来年６月開幕のＷ杯開催地の米国から帰国した。現地時間５日（日本時間６日）にワシントンで行われた組み合わせ抽選会ではＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者と対戦が決定。抽選会後、米国に残り１次リーグ１、３戦目の開催地テキサス州ダラスや同近郊のベースキャンプ候補地の視察を行った。トヨタ・スタジアムを本拠地とするＭＬＳのＦＣダラスや大学の