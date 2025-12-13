レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットの大ヒット映画『タイタニック』（1997年）でも知られる、1912年のタイタニック号沈没事故。約1500人の命が海に沈んでいった悲惨な事故として、歴史に刻まれている。この事故をめぐり、当時の英国では大論争が起きた。シャーロック・ホームズ物語の作者であるコナン・ドイルはどのように主張をしたのか、また、事故後の対応について、専門家が現代の危機管理の見地から証言した内