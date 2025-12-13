いかにして松本清張は「国民作家」となったのか。想像を絶する貧困、学歴は高等小学校卒という逆境から大きな運をつかみ取った、昭和の文豪。そのドラマチックな生涯を描く「初の本格評伝」がまもなく発売されます。この記事では、同書の「はじめに」を先行公開します。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より「はじめに」を抜粋・編集したものです。「