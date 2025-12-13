現役ドラフトでヤクルトへの移籍が決まった広島・大道温貴投手（２６）が１２日、カープ関係者へのあいさつのため、マツダスタジアムを訪れた。移籍決定から３日が経過。「言われたときは動揺しましたが、今はもうやるだけという気持ちでいます」とポジティブな心境を明かした。松田元オーナーからは「『ウチ以外で抑えてくれ』と言われました」と愛のあるエールを送られ、「１イニングだったら許してください」と返答。ウイット