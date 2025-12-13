テレ東では、12月27日（土）、28日（日）夜5時45分から「テレ東系 旅の日」を放送します。2024年の3月に誕生したテレ東系列を挙げての大型バラエティー特番「テレ東系 旅の日」は今回で第4回を迎え、さらにパワーアップ。2夜連続ゴールデン帯で計9時間の放送です。【動画】毎週様々な企画で送る旅バラエティ番組今回はテレ東を代表する人気旅番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指すガチ