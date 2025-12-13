私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、仕事で出会ったリョウタと再婚しました。サッカー経験者のリョウタが子どもたちを熱心にサポートしてくれ、その姿に心を動かされた私はプロポーズを受け入れたのです。子どもたちもリョウタが父親になることを喜んでくれました。しかし再婚から3年。子どもたちの学年が上がってサッカーよりも別のことを優先する場面が増えると、リョウタはイラ立つようになりまし