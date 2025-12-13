田久保眞紀前市長（55）の学歴詐称・大学卒業証書偽造疑惑によって、市議会解散、出直し市議選、さらには田久保氏の失職と大混乱が続いた静岡県伊東市。出直し市長選はあす14日に投開票が行われる。９人が乱立した選挙で田久保氏は劣勢と報じられる中、最多得票者も法定得票数を獲得できず当選とならない可能性もある。田久保劇場の終焉は近づいているのか。 【画像】黒髪ストレート、白いTシャツをデニムにイン、大学生時