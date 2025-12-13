【クマ駆除中の誤射事故で山形県小国町が元隊員らに約1660万円の賠償請求へ】 【写真を見る】「苦渋の決断」なぜ小国町はクマ駆除のハンターを訴えたのか…クマ問題とハンターへの損害賠償訴訟に揺れる町の担当者の胸のうちは（山形） こうした見出しで各社が報じると、全国でクマの目撃が相次ぎ猟友会による駆除が続く中、世論が揺れました。 「ハンターの行動に水を差す」「町は何を考えているんだ」ネット