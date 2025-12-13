＜JGTOファイナルQT最終日◇12日◇千葉夷隅ゴルフクラブ（千葉県）◇7319ヤード・パー72＞今季賞金ランキング99位で賞金シードを逃したツアー通算3勝の37歳・片岡大育が、来季出場権をかけた戦いで1位に輝いた。その資格で、来年のフルシード権を獲得。「最高です…」と安どの表情を浮かべた。〈写真〉稲森佑貴はなぜ曲がらない？秘密は「手元」にあった初日は「73」で出遅れたが、2日目に「67」、3日目に「65」とスコアを大き