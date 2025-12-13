＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ最終日◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞初日から首位を守っていた現役高校生プロの伊藤愛華（埼玉栄高3年）は、4バーディ・7ボギー・1ダブルボギーの「77」とスコアを崩し、トータル4アンダー・2位に終わった。プロ初戦で悔しい経験をしたが、来年につながる貴重な経験にもなった。【写真】現役JK・伊藤愛華が制服姿でニッコリ2位と2打差の単独首位で迎えた最終日