＜グラント・ソーントン招待初日◇12日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇7382ヤード・パー72＞米国男子ツアー（PGA）と米国女子ツアー（LPGA）共催のペア戦は、第1ラウンドが終了した。【写真】歓喜の涙…最終予選会を通過したシブコ初日はスクランブル形式（※）で行われ、ウィンダム・クラーク＆レクシー・トンプソン（ともに米国）、マイケル・ブレナン（米国）＆チャーリー・ハル（イングランド）が17アンダー・首位タイ発進を