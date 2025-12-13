12日午後2時25分ごろ、大阪府守口市大久保町5丁目の住宅で「1階から火が見える」と通行人から119番があった。守口署によると、木造2階建て長屋が全焼し、焼け跡から13日、性別不明の2人の遺体が見つかった。火元とみられる住宅に住む70代女性と60代男性のきょうだいと連絡が取れておらず、署が身元確認を進めている。署によると、焼けた長屋には住宅4軒が入っていた。他にも近隣住宅2軒が焼けた。現場は京阪本線萱島駅から北