俳優・三村和敬（２９）の才能が開花しつつある。日活ニューアクションの旗手で、人気刑事ドラマシリーズ「大都会」「西部警察」「あぶない刑事」「相棒」の監督も務めた長谷部安春氏（２００９年死去）を祖父に持つサラブレッド。今年はＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、ＮＨＫ「ひらやすみ」、映画「火喰鳥を、喰う」に出演。幼少期から祖父の仕事場で名優を熟視してきたホープは、さらなる高みを見据える。小学生