●「ミステリアスな人間でいたい」「親しき仲にも距離感」 来年2月7日より上演されるPARCO PRODUCE 2026『プレゼント・ラフター』でスター俳優役を演じる稲垣吾郎にインタビュー。役との共通点を聞くとともに、「ミステリアスな人間でいたい」との思いや、3匹の猫との生活などを語ってもらった。稲垣吾郎撮影:辰根東醐本作は、数々のヒット作を生み出した20世紀英国を代表する劇作家ノエル・カワードによる傑作ラブコメディ。194