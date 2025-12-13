【モデルプレス＝2025/12/13】Prime Videoのお笑いサバイバル番組「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」や、SixTONESによるコント番組「ワロタ！」など、バラエティ作品が今熱い。数あるラインナップの中でも特に注目を集めている、週末のストレス解消にぴったりな「笑える」作品5選を一挙に紹介する。【写真】「ゴールデンコンビ」サプライズ豪華ゲスト一覧◆笑える作品?「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」実力派