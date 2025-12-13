来週の主な予定米雇用統計と消費者物価指数日銀会合に日銀短観ECBとBOE ・日銀会合利上げ織り込み済み、植田総裁慎重姿勢なら円売り加速か ・11月米雇用統計非農業部門雇用者数は10月分も合わせて発表へ ・11月米消費者物価指数可能な範囲で10月分も併せて発表へ ・英中銀政策金利利下げ見通しもインフレ懸念で意見分かれる可能性 ・ECB政策金利ラガルド総裁は成長見通し引き上げの可能性を示唆 ECBブラ