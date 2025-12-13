8日からの週は、週の前半にドル高円安が進んだが、その後上昇分をほぼ解消する動きとなった。ドル円は11月20日に157円90銭を付けた後のドル安円高が12月5日まで続き、154円35銭を付けた。安値から少し反発して5日までの週を終えると、週明け8日にドル高円安が強まり、9日まで動きが続いて156円95銭を付けている。9日、10日の米FOMCを前にそれまでのドル売りに対する調整の動きとなった。FOMCを前に調整は一服、156円30銭前後で結