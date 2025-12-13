前橋市の小川晶・前市長（４２）の辞職を受けて行われる市長選の投開票まで、１２日で１か月となった。これまでに出馬を表明したのは、いずれも新人で弁護士の丸山彬氏（３９）と元市議の店橋世津子氏（６４）の２人のみ。小川氏は態度を明らかにしておらず、動向が注目される。構図は固まっていない。（井上健人）保守まとまるか「市民の分断が生じ、子どもに誇りある前橋と言えない危機感を抱いている。この状況を一刻も早く