12月14日に最終話＜拡大SP＞を迎える日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では、妻夫木聡演じる栗須栄治や目黒蓮演じる中条耕一らチームロイヤルが競走馬のロイヤルファミリーとともに、悲願の有馬記念制覇に挑む。最終話の放送を前に、加藤章一プロデューサーにドラマの見どころを聞いた。 参考：目黒蓮＆佐野勇斗が秋ドラマで放つ存在感『トリリオンゲーム』以降の飛躍をたど