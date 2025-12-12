膵臓がんは発症から発見までの時間が長く、すでに手術による治療ができない程進行して発見されることが多いがんです。 そのため、発症後の死亡率が高いことが特徴です。膵臓がんの末期と診断された場合、どのような症状が出るのでしょうか。 この記事では、膵臓がんの末期の症状について解説します。膵臓がんと診断された方、または家族が診断された方の参考になれば幸いです。 ※この記事はMedical DOCにて『「膵臓がんの末期